В Гомеле работающим людям пришли «письма счастья» 15 13.03.2017, 9:22

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Около десяти наемных работников одного из частных предприятий Новобелицкого района Гомеля получили «письма счастья» с напоминанием об уплате налога на тунеядство.

Люди растерялись: как же так? Более трех лет работают и получают зарплату. Причем не в конвертах, а как положено. Да и при трудоустройстве все было оформлено согласно трудовому законодательству. Почему их посчитали тунеядцами? При выяснении оказалось, что руководитель предприятия в течение трех лет не предоставлял сведений для персонифицированного учета и не платил страховых взносов на своих работников. То есть не пополнял государственную казну.

Представьте состояние человека, который по достижении пенсионного возраста собирает справки для начисления пенсии и вдруг узнает, что ее не заработал. Хотя добросовестно трудился, имеет необходимый трудовой стаж, но для начисления пенсии не хватает этих трех лет страхового стажа, пишет «Гомельская правда».

— Действительно, при ее начислении период неуплаты обязательных страховых взносов не включается в страховой стаж. А его нельзя купить, можно только заработать, — подчеркивает заместитель начальника Гомельского областного управления Фонда социальной защиты населения Кирилл Монахов. — Кстати, это первые «теневики», которых вскрыл Декрет № 3 о «тунеядстве». Но случай, наверное, не последний. К сожалению, далеко не каждый работодатель или работник является честным налогоплательщиком.

— Но как быть тем, кто попал в подобную страховую ловушку? Люди ведь не виноваты.

— В данном случае мы потребовали с руководителя организации всю информацию, чтобы заложить ее в персонифицированный учет, и начислили страховые взносы. Но те, кому из-за невыработки страхового стажа не назначена трудовая пенсия по возрасту, теоретически имеют два варианта: получать социальную пенсию или попытаться доработать страховой минимум для назначения трудовой пенсии.

То есть надо думать о своем будущем, желательно, не в уважаемом возрасте, а в молодости, которая имеет большие возможности и единственный недостаток — быстро проходит.

Для того чтобы получать трудовую пенсию по возрасту, человеку необходимо уплачивать взносы в Фонд социальной защиты населения. Период, когда человек платит взносы, называется страховым стажем. С 1 января нынешнего года право на трудовую пенсию приобретается при наличии не менее 16 лет страхового стажа. Каждый последующий год эта планка будет увеличиваться на полгода и к концу 2025 года достигнет 20 лет. Эти изменения не коснулись многодетных матерей, матерей инвалидов с детства, инвалидов с детства и других уязвимых категорий граждан, для которых формирование длительного страхового стажа объективно затруднено. Для них требования по минимальному страховому стажу сохранены прежние — 5 лет.

Среди должников по выплате обязательных страховых взносов на Гомельщине коммунальные предприятия комбинатов бытового обслуживания из Хойникского, Брагинского, Буда-Кошелевского, Лоевского и Калинковичского районов, предприятие «Мебельдревторг» из Хойников, «Гомельоблстрой», рыбхоз «Красная Зорька» Житковичского района, Копцевичский овощесушильный завод Петриковского района. Эти и другие должники оказали медвежью услугу своим работникам, достигшим в прошлом году пенсионного возраста, сократив им страховой стаж.