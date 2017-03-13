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Ольга Николайчик: Диктатор уйдет по-любому, но можно ему помочь

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  • 13.03.2017, 14:47
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Ольга Николайчик

На акциях протеста народ пробуждается, сбрасывает оковы и цепи с мозгов, возрождается достоинство.

Об этом в Фейсбуке написала общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик.

«Кто что пишет. Доктор психиатрии пишет, что Лука не уйдет, пока его не выведут под «калашниковым» или гранатометом из Дроздов. Кто-то рассчитывает только на санкции. Короче, Лукашенко когда-нибудь уйдет по-любому - так почему не помочь ему сейчас массовыми мирными протестами по всей стране?

Еще есть еще Господь Бог, и сердце у диктатора не такое молодое, а он никакой не спортсмен - это все имидж БТ. В третьих, - результат массовых акций непредсказуем, так как они обычно живут после начала своей жизнью - массовой. Голос народа - голос Бога.

Во время акций народ пробуждается, сбрасывает оковы и цепи с мозгов, возрождается достоинство - древняя черта белорусского этноса, включаются извилины и появляется находчивость, кровь играет, любовь побеждает, так как весна и гормон счастья ароматом покрыли наши просторы и небеса.

Эта атмосфера для Лукашенко - страшнее гранаты или бутылки с коктейлем Молотова. Ведь свободный духом человек — непобедим, а диктатор — гадкое сцыкло.

Победим!

Жыве!»


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