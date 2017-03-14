закрыть
14 марта 2017, вторник, 13:12
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Джигурда собрался на «Евровидение» от «ДНР»

  • 14.03.2017, 13:06
Никита Джигурда
Фото: kp.ru

Скандальный актер и шоумен Никита Джигурда заявил о намерении представлять на конкурсе «Евровидение» сепаратистов.

Об этом он написал на своей страничке в Instagram.

В посте говорится, что председатель «народного совета» «республики» Денис Пушилин одобрил эту идею, сообщает Lenta.ru.

В начале марта артист получил паспорт «ДНР». Ранее Джигурда, давно проживающий в Москве, неоднократно подчеркивал, что является гражданином Украины, а не России. Также он высказывал намерение стать украинским президентом.


Мнение

Як я ішоў са Статкевічам па Менску
Як я ішоў са Статкевічам па Менску Алег Дашкевіч
Приглашение на День Воли - #Баста25
Приглашение на День Воли - #Баста25 Наталья Папкова
Забота о безопасности виртуального «союза»
Забота о безопасности виртуального «союза» Роман Яковлевский
«Не верьте Лукашенко, надо протестовать, выходить на площади»
«Не верьте Лукашенко, надо протестовать, выходить на площади» Зянон Позняк


Интервью

Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные