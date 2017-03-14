Джигурда собрался на «Евровидение» от «ДНР» 14.03.2017, 13:06

Никита Джигурда

Фото: kp.ru

Скандальный актер и шоумен Никита Джигурда заявил о намерении представлять на конкурсе «Евровидение» сепаратистов.

Об этом он написал на своей страничке в Instagram.

В посте говорится, что председатель «народного совета» «республики» Денис Пушилин одобрил эту идею, сообщает Lenta.ru.

В начале марта артист получил паспорт «ДНР». Ранее Джигурда, давно проживающий в Москве, неоднократно подчеркивал, что является гражданином Украины, а не России. Также он высказывал намерение стать украинским президентом.