Джигурда собрался на «Евровидение» от «ДНР»
- 14.03.2017, 13:06
Скандальный актер и шоумен Никита Джигурда заявил о намерении представлять на конкурсе «Евровидение» сепаратистов.
Об этом он написал на своей страничке в Instagram.
В посте говорится, что председатель «народного совета» «республики» Денис Пушилин одобрил эту идею, сообщает Lenta.ru.
В начале марта артист получил паспорт «ДНР». Ранее Джигурда, давно проживающий в Москве, неоднократно подчеркивал, что является гражданином Украины, а не России. Также он высказывал намерение стать украинским президентом.