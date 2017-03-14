Джигурду лишили гражданства «ДНР» 21 14.03.2017, 20:33

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Решение лишить артиста и шоумена гражданства принял лично главарь «ДНР» Александр Захарченко.

Во вторник из «ДНР» пришло известие, что скандальный артист и шоумен Никита Джигурда, отличающийся своими эпатажными акциями и заявлениями, лишен гражданства этой самопровозглашенной «республики», пишет «Московский комсомолец».

Его паспорт признан недействительным. Решение принял лично главарь «ДНР» Александр Захарченко. При этом он пообещал разбирательство по поводу выдачи паспорта артисту.

Сообщение под грифом «срочно» было передано по каналам «Донецкого агентства новостей».

Там передается заявление главаря «ДНР» о лишении гражданства артиста и шоумена Никиты Джигурды. При этом в сообщении говорится, что Джигурда является российским артистом, но на самом деле российского гражданства Джигурда, уроженец Киева, не имеет. У него осталось украинское гражданство.

Захарченко добавил, что паспорт Джигурде был выдан по ошибке.

«Ошибка была, извиняюсь за ошибку выдать паспорт Никите Джигурде, я извиняюсь перед народом Донбасса», — приводится заявление главаря «ДНР».

О том, что Джигурда получил паспорт «ДНР» стало известно 9 марта. Актер тогда заявил, что гордится паспортом фейковой республик.

Однако многие тогда вспомнили, что в декабре 2013 года Джигурда поддержал Евромайдан и посчитали, что этот его шаг является лишь пиар-акцией.

Сегодня стало известно, что Джигурда сделал еще одно странное заявление, сообщив, что поедет в Киев на «Евровидение-2017» и будет там представлять «ДНР».