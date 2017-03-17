Джигурда пропал без вести на территории «ДНР» 22 17.03.2017, 19:19

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Адвокат скандального артиста заявила, что он уже третий день не выходит на связь.

Один из адвокатов артиста и шоумена Никиты Джигурды сообщила, что он уже третий день не выходит на связь, находясь на территории «ДНР». В пятницу в Подмосковье состоялся суд по поводу его развода со спортсменкой Мариной Анисиной. Туда актер не явился, сообщает «Московский комсомолец».

Напомним, что ранее Джигурду со скандалом лишили паспорта «ДНР».

Адвокат Антонина Саврасова-Абрамова сообщила порталу Life, что не может уже три дня связаться со своим клиентом актером Никитой Джигурдой, который по ее сведениям должен находиться на территории «ДНР» в Украине.

«Что с ним произошло, мы не знаем, но как раз три дня назад он поехал в «ДНР», - сообщила она.

Ранее сообщалось, что Джигурда не явился в Красногорский суд на развод с Мариной Анисиной. Как сообщал адвокат Сергей Жорин, в этом процессе не смотря на это была поставлена точка и развод оформлен окончательно. Он подтвердил, что в суде не было и Анисиной.

Напомним, что 9 марта Джигурда объявил, что получил паспорт «ДНР». Но уже 14 марта глава фейковой республики Александр Захарченко заявил, что лишил артиста гражданства. Позже сам Джигурда объяснил, что его лишили паспорта за предложение переназвать «ДНР» в «Донецкую народную республику Украины» — «Д.Н.Р.У».