Обращение гражданского общества Беларуси к европейским институтам 5 17.03.2017, 20:55

8,574

Сотрудничество Запада с официальным Минском - слишком поспешное и не обоснованное.

Представители гражданского общества Беларуси выступили с обращением к Евросоюзу, США и Канаде, сообщает bchd.info.

Обращение открыто к подписанию и количество его подписчиков будет увеличиваться.

Европейский совет

Европарламент

Европейская комиссия

ПА ОБСЕ

Правительства государств-членов Европейского Союза

Международные правозащитные организации

Все заинтересованные лица

Мы, руководители и представители демократических политических партий и организаций Беларуси,

Приветствуя усилия, предпринимаемые европейскими политиками в целях содействия диалогу и ценностно-ориентированного сотрудничества между Беларусью и Европейским Союзом, а также государствами - членами ЕС на фоне новых угроз со стороны Российской Федерации в отношении суверенитета государств Восточной Европы;

Выражая Вам благодарность за поддержку белорусского гражданского общества и солидарности с теми, кто подвергается политическим преследованиям в Беларуси за свои демократические убеждения;

обращаемся к руководству Европейского Союза, Европейского Парламента, Европейской комиссии, ОБСЕ, правительств государств-членов ЕС, международных правозащитных организаций и всех заинтересованных лиц со следующим обращением.

Учитывая резкое ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси, масштабные аресты руководителей оппозиционных политических сил (БХД, ОГП, «Движение за Свободу»), участников массовых акций протеста в городах Беларуси против социально-экономической политики властей и декрета № 3, который, мы считаем, нарушает действующую Конституцию Республики Беларусь, а также действий со стороны белорусских властей по дискредитации своих оппонентов и запугиванию белорусского общества,

призываем Вас не заключать соглашений с режимом Лукашенко о проведении межпарламентских и других мероприятий, любых возможных соглашений к нормализации ситуации, освобождения политических заключенных, назначения наказания виновникам задержаний и избиения участников мирных демонстраций.

Мы выражаем недоумение отсутствием должной реакции международного сообщества на насильственные действия белорусских силовиков и подписанием между руководством ПАСЕ и Республикой Беларусь сделке о проведении сессии ПА ОБСЕ в Минске, новых договоров с Европейским банком реконструкции и развития, выделением 2, 2 миллионов евро Европейским Союзом на проекты по развитии регионов исключительно местной вертикали с игнорированием участия в них гражданского общества Беларуси. Это происходит во время, когда белорусские власти начали широкомасштабные репрессии в отношении белорусского оппозиции и участников мирных протестов против социально-экономической политики властей. За последние недели около 200 человек по всей Беларуси отбывают административные сроки, или наказаны штрафами за использование права на свободное выражение своего мнения и мирные собрания. Вдобавок власти предприняли преследование представителей независимых средств массовой информации, чтобы скрыть преступные действия белорусских силовиков от белорусского общества и международного сообщества. Одновременно белорусское руководство использует государственные медиа для дискредитации мирных акций протеста, запугивания и дезинформации населения, что только углубляет напряженность и раскол в белорусском обществе.

Мы рассматриваем шаги демократических стран Европы, США и Канады по углублению сотрудничества с официальным Минском как скоропалительные и необоснованные. Мы знаем, что представители оппозиционных политических сил не были приглашены на встречу с делегацией ОБСЕ, которая только что посетила Минск, что, по нашему мнению, не соответствует принципам сотрудничества, которые заключаются на ценностной основе.

Белорусские демократические силы продолжают свое сотрудничество и готовятся к проведению широких акций протеста против беззаконных действий власти и возвращения гражданам их конституционных прав 25 марта 2017 года во время празднования 99-й годовщины основания Белорусской Народной Республики - дня Воли. Мы, как граждане Беларуси, требуем от белорусского руководства принятия неотложных мер для улучшения социально-экономической и политической ситуации в стране.

Мы искренне надеемся, что Европейская демократическое сообщество будет выступать на стороне простых граждан Беларуси и впредь поддерживать борьбу белорусского гражданского общества за свободу и демократию в нашей стране, а при дальнейшем ухудшении ситуации рассмотрит вопрос возвращения ограничений по сотрудничеству с официальным Минском.