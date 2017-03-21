В Армении опровергли наличие радиоактивных веществ на борту самолета из Еревана 4 21.03.2017, 8:35

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Комитет по госдоходам Армении заявил, что информация не соответствует действительности.

В Армении опровергли заявление Погранкомитета Беларуси о наличии радиоактивных веществ на борту прибывшего из Армении самолета.

В пояснении пресс-службы Комитета по госдоходам Армении сообщается, что на таможенном пункте аэропорта, как и на других пограничных пунктах, проводится контроль на должном уровне с целью выявления и предотвращения транзита радиоактивных веществ.

«В связи с указанной публикацией, заверяем, что в аэропорту багаж и пассажиры проходят надлежащий контроль, и никакое нарушение не выявлено по итогам мероприятий, проведенных в рамках таможенных полномочий. Следовательно, речи о том, что факт правонарушения мог быть не замечен, речи не идет», - заявили в пресс-службе комитета, сообщает «Кавказ Online».

Напомним, что 19 марта Погранкомитет Беларуси заявил о выявлении радиоактивных веществ на борту самолета, который следовал транзитом через Беларусь из Армении.

Позже стало известно, что инцидент с «радиоактивным самолетом» произошел в аэропорту в Гомеле. Непассажирское воздушное судно следовало транзитом в Болгарию.