В Бресте произошло ДТП по принципу «домино» 1 21.03.2017, 9:43

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Фото: virtualbrest.by

Разбитыми оказались несколько автомобилей, которые стояли на месте.

ДТП с участием нескольких автомобилей, стоявших на месте, случилось в Бресте. О нем порталу «Виртуальный Брест» рассказал случайный свидетель.

Водитель автомобиля BMW не справился с управлением, и его машина ушла в неуправляемый занос. Авто проехало через встречную полосу и выехало на стоянку около нового здания Следственного комитета.

Жертвами тарана стали несколько автомобилей, припаркованных там. Водитель BMW слегка зацепил их. Однако машины стояли настолько плотно, что побили друг друга. По словам очевидцев, ущерб был довольно значительный. У самого же виновника происшествия только разбита фара и слегка погнут капот.