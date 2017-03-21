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В Украине над госучреждениями вывесят бело-красно-белые флаги в честь белорусских героев

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  • 21.03.2017, 10:12

Первым это сделает мэр города Коломыя Ивано-Франковской области.

25 марта, в честь белорусских добровольцев и по случаю годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики, над городскими советами украинских городов будут вывешены белорусские национальные флаги.

Акция проводится Общественным сектором Отряда «Погоня» при поддержке народного депутата Украины Игоря Гузя.

В ее рамках народный депутат направил на имя руководителей ряда городов письма с просьбой присоединиться к акции.

Первым согласие вывесить белорусский флаг над городским советом дал мэр города Коломыя Ивано-Франковской области Игорь Слюзар, сообщает пресс-служба отряда «Погоня».


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