Самолет с радиоактивным грузом перевозил оборудование с армянской АЭС 5 21.03.2017, 10:25

Армения настаивает, что транспортировка оборудования проводилась в соответствии с международными требованиями.

Самолет, следоваваший транзитом из Армении в Болгарию и далее в Хорватию через Гомель, с радиоактивным грузом, перевозил оборудование с АЭС. Об этом информагентству «Арменпресс» сообщили в министерстве энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении.

Отмечается, что выбранная основным заказчиком проведения работ по продлению срока эксплуатации армянской АЭС и модернизации основных узлов — компанией «Русатомсервис» в качестве подрядчика хорватская компания «Хрид» 3 октября 2016 года импортировала в Армению оборудование «с целью проведения работ по контролю за эксплуатацией в рамках программы модернизации».

«После завершения работ оборудование было отправлено из Армении таким же путем, как и прибыло в страну. Выполнение рейса осуществляла белорусская авиакомпания JSC Aircompani Grodna», — отметили в министерстве.

Там также подчеркнули, что авиационным властям Беларуси была предоставлена соответствующая информация и было получено разрешение на полет, а процесс перевозки оборудования был осуществлен в соответствии с международными требованиями.

Ранее в Армении отрицали наличие радиоактивных веществ на борту прибывшего из Еревана в Гомель самолета.

Напомним, что в Госпогранкомитете Беларуси рассказали, что 19 марта в аэропорту Гомеля представители таможни и пограничной службы при осмотре транзитного самолета, следовавшего транзитом из Армении в Болгарию и далее в Хорватию, обнаружили груз с превышением радиационного фона в 250 раз.

В ходе осмотра грузового воздушного судна АН-12 был выявлен груз (манипулятор для бесконтактного тестирования) с маркировкой наличия источника ионизирующего излучения. После изучения компетентными органами представленных сопроводительных документов и подтверждения наличия правовых оснований для перемещения указанного груза было принято решение о пропуске воздушного судна с грузом через государственную границу.