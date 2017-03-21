Новый феодализм Александр Гольц, «Ежедневный журнал»

21.03.2017, 16:48

Александр Гольц

Как простые россияне заплатили за Крым.

Что ни говорите, а в этом безумии определенно есть система. По причине третьей годовщины аннексии Крыма (радостно отпразднованной в минувший уик-энд подведомственным народом, который согнали на митинги и фестивали) президентский толмач Дмитрий Песков дал интервью РБК. В котором ожидаемо сообщил, что главный начальник заранее предвидел негативные последствия такого решения, пошел на это осознанно и совершенно ни о чем жалеет. При этом Песков признал, что в результате этих исторических решений экономическое положение как всей страны в целом, так и каждого отдельного россиянина серьезно ухудшилось: «Плохо ли то, что происходит в экономическом плане? В целом это, наверное, негативно…Это те трудности, это та цена, наверное, которую мы все действительно должны заплатить … мы платим цену. Велика ли эта цена? Скажу так, она весьма посильна для Российской Федерации. Стоит ли преувеличивать, алармистски преувеличивать размер этой цены?»

Давайте восстановим логическую цепочку. В 2014-м Кремль, в соответствии с правилами и обычаями XVIII века (и еще более ранних времен), быстро прибрал к рукам плохо лежавший Крым. Государства Запада, которые в силу своего глубокого разложения наивно полагали, что живут в XXI веке, когда подобные приращения территории неприемлемы, ввели экономические санкции против главных спонсоров и участников аннексии (позже к ним присоединили участников и спонсоров гибридной воны на Донбассе). Потери этих людей оказались весьма существенными. Так нефтяной трейдер Геннадий Тимченко был вынужден продать свой миллиардный бизнес иностранному зиц-председателю и очень жаловался, что европейские и американские компании решительно отказываются обслуживать его самолет. При этом в Кремле обратили внимание на то, что коварный зарубеж, разрабатывая свои санкции, изо всех сил старался, чтобы это наказание задело путинских друзей и не затронуло простых граждан. Обозначилась очевидная социальная несправедливость. Российские миллиардеры страшно страдали, лишенные возможности посещать любимые заведения на 5-й авеню и Бонд-стрит. А простые россияне, не чувствуя сгустившихся над Родиной туч, продолжали закупать натовские сыры и шпроты в своих «ашанах». Кремль вполне логично решил, что коль скоро простые граждане так радовались возвращению полуострова в родную гавань, не грех им и пострадать в теплой компании Ротенбергов и Сечиных. Посему Россия решительно запретила закупку на Западе продуктов питания. Разумеется, для того, чтобы асимметрично ответить на иностранные санкции. Единственный способ наказать зарубежных недругов — лишить приличной еды сограждан. Некогда каждая электричка, следовавшая из Москвы в Рязань, пахла колбасой. Теперь всякий лайнер, прибывающий в Шереметьево, пахнет пармезаном. Таким образом, точно по словам г-на Пескова, все россияне платили свой патриотический налог на аннексию Крыма. В него само собой входило и падение жизненного уровня из-за фактического прекращения зарубежных инвестиций, и сокращения производства.

Однако на третью годовщину воссоединения выяснилось, что путинские друзья-олигархи страдают все-таки больше всех прочих. И вот Госдума стремительно принимает поправки в закон о налогообложении, которые делают всех попавших под санкции налоговыми нерезидентами в России. Андрей Макаров — один из немногих думцев, кто умеет отлично формулировать. Когда хочет. Та муть, которую он нес, представляя новый закон, поставила в тупик даже специалистов. Он утверждал, что вся история затеяна для того, чтобы защитить российских граждан от несправедливых налоговых преследований в зарубежных государствах. Осталось загадкой, каким образом фактическое освобождение от уплаты налогов в России поможет несчастным страдальцам во взаимоотношениях с иностранными государствами. Впрочем, как предполагают некоторые эксперты, эта мера поможет путинским друзьям избежать уплаты в России налогов, полученных от оффшорных активов. Мало того, пострадавшим от санкций миллиардерам вернут все уплаченные с 2014 года налоги. Остается только гадать, какую льготу пожалует Путин своим друзьям на четвертую годовщину присоединения. Я думаю, что право беспошлинно торговать санкционными продуктами, которые создадут специально для участников крымской операции. Ну нечто вроде советских «Березок»…

Но ведь, как нас постоянно убеждают начальники, государство – не бездонная бочка. Что не доплатил один миллиардер, нужно будет возмещать налогами и штрафами с десятков тысячпростых граждан, которые по логике г-на Пескова просто обязаны разделить тяготы с сечиными-ротенбергами-тимченко. На самом деле, как справедливо отметила Юлия Латынина, это еще один признак возвращения России к феодальному абсолютизму. Главная привилегия первого сословия (дворянства) и второго сословия (церковников) – освобождение от налогов. В России появился свой господствующий класс, освобожденный как от налогов, так и от прочих социальных обязательств. Они наделены правом передачи детям прав и доходов по управлению государственной собственностью. Только что дети господ Иванова и Рогозина заняли высокие должности в госкорпорациях. Но при новом российском феодализме вассалы, вне зависимости управляют они госсобственностью или формально принадлежащими им капиталами, обязаны выплачивать совсем другие налоги, чем те, от которых их освободила Госдума. Финансировать фонды, контролируемые первыми лицами государства, покупать им дворцы и поместья. Размеров этих настоящих налогов никто не знает. И, уж точно, никто не рискнет их оспаривать.

В этой сугубо феодальной системе взаимоотношений освобождение олигархов от налогов вполне логично и обоснованно – ничто не должно отвлекать их от главной задачи всестороннего обеспечения нигде не зафиксированных, никем не контролируемых потребностей главного российского начальства.Что же остается так называемым простым гражданам, не отягощенным капиталами, которые Кремль временно доверил им? Во-первых, продолжать кричать «Крым наш!» Во-вторых, голосовать за Путина В.В. на предстоящих выборах. В-третьих, рассчитывать получить аж 400 целковых за участие в очередном митинге по случаю годовщины присоединения Крыма. Это все, на что им можно рассчитывать. Сказано же, за воссоединение будем платить все…

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»