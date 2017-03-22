Появилось невероятное видео разлива Немана 2 22.03.2017, 10:48

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Потрясающая красота белорусской природы особенно видна во время весеннего половодья.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-44 см наблюдается на Припяти, большем протяжении Западной Двины и Днепра, отдельных участках Немана, Березины и Сожа.

Камера tut.by запечатлела разлив Немана у Столбцов и предлагает впечатлиться всем.