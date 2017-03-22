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Что произошло сегодня в Лондоне

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  • 22.03.2017, 21:01

В среду, 22 марта, в центре Лондона произошли сразу два инцидента.

При атаках в центре Лондона погибли два человека. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал Sky News.

Одна из жертв — женщина. Пол второго погибшего не уточняется. По словам врача больницы святого Томаса, среди пострадавших много людей с «чудовищными травмами».

Полиция указывает, что среди жертв есть полицейские.

При нападении на Вестминстерском мосту были ранены 10 человек, сообщает Служба скорой помощи. «Мы можем подтвердить, что мы оказали помощь по меньшей мере 10 пациентам на Вестминстерском мосту, а также привели ряд больниц в состояние особой готовности», — говорится в сообщении.

Упавшую в Темзу женщину удалось спасти. Ранее о том, что в воду упал человек, сообщали пострадавшие.

В среду, 22 марта, в центре Лондона произошли сразу два инцидента: неизвестный мужчина напал на полицейских возле здания британского парламента. Он был застрелен сотрудниками правоохранительных органов. В то же время автомобиль сбил несколько человек на Вестминстерском мосту.


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