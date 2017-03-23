Бобруйских рабочих хотят отправить мести улицы за 2/3 от оклада 35 23.03.2017, 8:34

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Идею предложил заместитель председателя горисполкома.

Идею отправить работников простаивающих предприятий наводить порядок на улицах высказал на рабочей планерке первый заместитель председателя горисполкома Олег Ковель, сообщает «Бобруйский курьер».

Ему не понравилось, что во время простоев бобруйчане сидят дома, получая две трети от своих окладов. И он дал руководство к действию: «Распределите между работниками улицы города, выдайте инвентарь, жилеты, проведите инструктаж. В два счета улицы станут чище».

Теперь, когда работников не смогут загрузить на предприятиях, им придется сменять станки и гаечные ключи на грабли и лопаты. Но при этом, возможно выполняя тот же объем работы, и затрачивая столько же усилий, получать они будут в разы меньше!

На минувшей неделе в простое находилось пять бобруйских предприятий. Но теперь, благодаря отеческой «заботе» зампредседателя горисполкома, «работа», возможно, найдется всем.

Вот только знать бы нашим «мудрым» чиновникам, что все это называется существенными изменениями условий труда, и, кроме «инструктажа», требуется вносить изменения в трудовые контракты.

Между тем «героическая» борьба с «тунеядцами» всех «мастей» продолжается на всех «фронтах» Синеокой… И на нашем, «восточном фронте», без перемен.