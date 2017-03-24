Гомельские айтишники разработали карманного онлайн-диетолога 7 24.03.2017, 18:49

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Фото: tut.by

Программа позволяет есть все и худеть.

«Ну что вы, например, хотите съесть сегодня?» — «Хочу шашлык», — ехидно улыбаюсь, заведомо ожидая отказ. Но в ответ — твердое да: «Смотрите, можно целых 300 грамм, плюс овощи и хлеб, а хотите — еще и коньячку можно добавить грамм двести, и вы при этом похудеете на 10 грамм». Иван Щербаков, айтишник с математическим образованием и сертификатами нескольких американских университетов, демонстрирует, как работает результат трехлетнего труда его команды — персональный карманный диетолог Normalfit.ru. Автор программы утверждает — она уникальна. С помощью нее любой здоровый человек может похудеть на столько, на сколько сам пожелает. Без жестких диет и ограничений. Даже напротив — можно и нужно есть все. Tut.by посмотрел, как это работает.

Изобретение гомельчанин рекламирует с помощью жены

Все началось три года назад. Тогда Ивану было 36. У него была семья, свой бизнес и костюм 54-го размера. Двумя первыми позициями мужчина гордился, от последней — мечтал избавиться.

— Я тогда весил 96 килограмм, вот мой живот, — Иван демонстрирует фотографии «до». — Конечно, я начал интересоваться, как можно от этого избавиться. Диеты сразу отверг — как-то не было положительных примеров. И кроме стресса ни к чему хорошему они не приводят.

Живот Ивана «до» и «после». Он утверждает, что весил 96 кг, сейчас — 78

Иван подошел к вопросу с научной точки зрения, принялся изучать диетологию, да так увлекся, что стал студентом сразу нескольких вузов. Закончил учебные курсы по питанию и здоровью в Копенгагенском и Эдинбургском университетах, получил сертификат исследовательского университета Джона Хопкинса.

За месяцы учебы узнал много. В том числе и главный секрет: чтобы худеть, надо сбалансированно питаться. Только вот как это сделать, когда калорий в течение дня должно быть ограниченное количество? Обеспеченным людям справиться с этой задачей может помочь персональный диетолог, который рассчитает рацион так, чтобы не возникло дефицита необходимых полезных веществ. Но что делать остальным? — задался вопросом Иван и решил с коллегами создать своего доступного и удобного онлайн-диетолога.

— Сначала мы сделали стартовую математику для худеющих в Excel, затем, чтобы масштабировать — перевели в 1С, подключили все это к внешним счетчикам калорий. И… это не сработало, — улыбается Иван.

Решение оказалось тупиковое. Существующие базы данных в популярных счетчиках калорий оказались непригодными для математической оптимизации. В них было большое количество ошибок. Кроме того, в них учитывались только калории, белки, жиры и углеводы. И отсутствовали остальные важные питательные вещества.

— На самом деле оптимальное решение для питания c точки зрения математики при минимальной калорийности выглядит примерно так — масло льняное, масло подсолнечное, фасоль, желатин, куриная грудка и сахар — математически из этого набора мы получаем минимальную калорийность при достаточном рационе. Но это же диетическая жесть! И потом, люди ведь не идут в магазин за белками, жирами, углеводами. Люди покупают картошку, мясо, огурцы, кто-то сельдерей. Базу продуктов пришлось создавать самим с нуля, — вспоминает разработчик web-приложения.

Сейчас в базе 2,3 тысячи продуктов — от картофельного пюре до чак-чака и этого, по мнению создателей, достаточно для того, чтобы худеющий мог составить полноценный рацион не только по белкам, жирам и углеводам, но и по остальным 41 питательному веществу: клетчатке, омега, аминокислотам, витаминам и минералам.

Иван честно предупреждает — даже самая разнообразная еда обычно не может покрыть дефицит всех необходимых веществ в суточном рационе. И это проблема всего человечества, а не только худеющих, которая решается с помощью витаминов и добавок.

«Электронный диетолог» Щербакова очень прост в использовании. Желающему похудеть нужно измерить свои антропометрические данные и внести их в программу при регистрации, после чего программа рассчитает нормальный вес и расскажет, сколько калорий нужно потреблять ежедневно, чтобы худеть оптимальным образом. Кроме этого подсчитает нормы по всем остальным питательным веществам. Но главная прелесть в том, что человек сам может формировать свой рацион из всего многообразия продуктов. Кроме этого, в приложении используется нейронная сеть, которая изучает вкусовые предпочтения человека и уже через неделю программа вместо ненавистных морковки или брокколи советует пользователю продукты, которые тот любит. Может даже предложить шоколад.

Диетологическая самодеятельность при этом сведена к минимуму. Программа тактично подсказывает, когда перебор или недобор в белках, жирах и углеводах.

В основе системы — нормы питания Института Медицины академии наук США. Это именно те нормы, которые можно увидеть на продуктах в виде аббревиатур DRI/RDI

В основе системы — нормы питания Института Медицины академии наук США. Это именно те нормы, которые можно увидеть на продуктах в виде аббревиатур DRI/RDI

Программа развивается и постоянно совершенствуется. Разработчикам даже удалось решить в рамках приложения проблему «плато» (это когда у худеющего вдруг перестает снижаться вес). Как оказалось, в этот момент человеку, чтобы худеть, нужно больше есть.

— Когда у человека избыточный вес, ему бывает достаточно и 1200 калорий для питания. Но когда он худеет-худеет, то наступает момент, когда жировая ткань уже не справляется с обеспечением энергией организма, и тогда, чтобы худеть и не сорваться, нужно, напротив, добавлять калории. Мы научили этому наше приложение, — говорит Иван.

Единственное противопоказание во время использования программы — интенсивные физические нагрузки. И этому у создателя электронного диетолога также есть научное объяснение:

— Любая интенсивная нагрузка сжигает гликоген. Его дефицит приводит к голоду. А если человек еще и на урезанных калориях, его голод превращается в серьезную проблему и, как следствие, — в срыв. Все-таки пока идет активное снижение веса, интенсивные нагрузки не рекомендуются — достаточно обычной повседневной активности или умеренной физической нагрузки.

Прежде, чем давать интервью и заявлять на весь интернет о своей программе, Иван, конечно, испытал ее на себе. Затем на жене. Ольга с гордостью показывает, как за год уменьшилась в объемах в полтора раза. Ее сегодняшние 53 кг красноречивее самых дорогих рекламных роликов. Не удивительно, что первыми клиентами со стороны стали подруги Ольги.

Ольга показывает свое фото «до»

Сейчас в системе около 400 пользователей. Постоянных — 120. Это люди с реальными результатами. Можно пользоваться программой в режиме «стабильный вес», когда не худеешь, и просто полноценно питаешься.

Пока все для всех бесплатно. И дело тут не в щедрости разработчиков.

— Конечно, когда создавали программу, мы планировали зарабатывать на ней. Но оказалось, что в белорусском правовом поле полноценно запустить наш проект без нарушений невозможно. Все из-за сложности и запутанности законодательства. Чтобы хоть как-то «влезть» в требования белорусского закона, пришлось пока отказаться от корпоративной версии системы и оформить все на индивидуального предпринимателя, что малоперспективно в плане оборотов и инвестиционной привлекательности и в будущем обернется дополнительными затратами на переоформление, — сетует создатель Normalfit.ru.

Пользователь программы — фото «до»