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В Горках поздравили студентов с Днем Воли

  • 24.03.2017, 20:59
Фото: svaboda.org

С Днем Воли студентов Горецкой сельхозакадемии местные активисты поздравляют более десяти лет.

Учащиеся получают тематические открытки, идя на занятия. В этом году им напомнили, что сто лет назад Клавдий Дуж-Душевский, соединив любимые белорусские цвета, создал национальный флаг, передает «Радыё Свабода».

«Под бело-красно-белым флагом была провозглашена независимая Белорусская Народная Республика. Благодаря БНР сегодня существует Республика Беларусь», - написано на открытках.

Из года в год, говорят организаторы акции, все больше молодежи знает о дне, когда Белорусская Народная Республика была провозглашена независимой.

Фото: svaboda.org

«Наш ли это вклад в их знания, трудно сказать. Но радует, что студенты уже не отскакивают от нас, когда слышат поздравление с Днем Воли. Большинство даже на наши поздравления отвечает своими», - говорит активист Андрей Юрков. Он один из тех, кто публично начал поздравлять студентов со знаковым событием белорусской истории. По словам активиста, сегодня открытки получили несколько сот учащихся академии.

Фото: svaboda.org

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