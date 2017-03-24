В Горках поздравили студентов с Днем Воли 24.03.2017, 20:59

Фото: svaboda.org

С Днем Воли студентов Горецкой сельхозакадемии местные активисты поздравляют более десяти лет.

Учащиеся получают тематические открытки, идя на занятия. В этом году им напомнили, что сто лет назад Клавдий Дуж-Душевский, соединив любимые белорусские цвета, создал национальный флаг, передает «Радыё Свабода».

«Под бело-красно-белым флагом была провозглашена независимая Белорусская Народная Республика. Благодаря БНР сегодня существует Республика Беларусь», - написано на открытках.

Из года в год, говорят организаторы акции, все больше молодежи знает о дне, когда Белорусская Народная Республика была провозглашена независимой.

Фото: svaboda.org

«Наш ли это вклад в их знания, трудно сказать. Но радует, что студенты уже не отскакивают от нас, когда слышат поздравление с Днем Воли. Большинство даже на наши поздравления отвечает своими», - говорит активист Андрей Юрков. Он один из тех, кто публично начал поздравлять студентов со знаковым событием белорусской истории. По словам активиста, сегодня открытки получили несколько сот учащихся академии.