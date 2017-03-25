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Видеофакт: Брутальные задержания в Минске

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  • 25.03.2017, 21:36

Новое видеосвидетельство беспредела минского ОМОНа 25 марта.

Видео — tut.by.


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