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Марина Адамович: Николая Статкевича надо искать именно в КГБ

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  • 26.03.2017, 8:26
  • 14,568
Марина Адамович

Жена политика подаст сегодня заявление в милицию об исчезновении человека.

Марина Адамович объехала вчера вечером все СИЗО, почти во всех, кроме СИЗО КГБ, ей сказали, что Николая Статкевича у них нет.

«Из этого можно сделать вывод, что Николая надо искать именно в КГБ, но понятно, что по крайней мере до понедельника они мне не дадут никакой информации», - сказала жена Николая Статкевича изданию «Новы Час».

В любом случае завтра Марина Адамович будет подавать заявку в бюро несчастных случаев и заявление в милицию об исчезновении человека.

Напомним, что власти похитили Николая Статкевича, который согласно решению Белорусского Национального Конгресса должен был руководить акцией на День Воли в Минске.


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