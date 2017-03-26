Болгария сенсационно обыграла Голландию в квалификации ЧМ-2018 1 26.03.2017, 9:57

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Спас Делев

Фото: uefa.com

Героем матча стал 27-летний форвард польской «Погони» Спас Делев.

25 марта прошли еще два поединка 5-го тура в отборочной группе «А» квалификации ЧМ-2018, где белорусы крупно уступили шведам.

Сборная Болгарии сюрпризно нанесла поражение команде Голландии, а Франции пришлось потрудиться, чтобы победить Люксембург, сообщает tut.by.

Болгария — Голландия — 2:0

Голы: 1:0 — Делев (5), 2:0 — Делев (20).

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Героем матча стал 27-летний форвард польской «Погони» Спас Делев, который забил свои первые в карьере мячи в составе сборной Болгарии.

Создав задел в 2 гола, болгары сосредоточились на обороне и весьма в этом преуспели, сохранив свои ворота сухими.

Победа позволила сборной Болгарии сместить голландцев с третьей строки в турнирной таблице.

Люксембург — Франция — 1:3

Голы: 0:1 — Жиру (28), 1:1 — Жоашим (34, с пенальти), 1:2 — Гризманн (37, с пенальти), 1:3 — Жиру (77).

Франция, потеряв очки в Минске на старте квалификации, одержала после того вот уже четвертую победу кряду и уверенно лидирует в группе.

Люксембург же в очередной раз доказал, что неуклонно вырастает из костюма футбольного карлика. Французам пришлось изрядно попотеть, чтобы обыграть андердога.

Турнирное положение в группе «А»:

1. Франция — 13 очков (5 матчей; разница мячей 10−3).

2. Швеция — 10 (5; 10−3).

3. Болгария — 9 (5; 8−10).

4. Голландия — 7 (5; 8−6).

5. Беларусь — 2 (5; 2−10).

6. Люксембург — 1 (5; 6−12).

28 марта в Скопье сборная Беларуси сыграет спарринг с Македонией.

На 1 июня запланирован товарищеский поединок со Швейцарией, 9 июня состоится домашний матч отбора к ЧМ-2018 против Болгарии, а 12 июня белорусы в товарищеском матче примут Новую Зеландию. Соперниками сборной Беларуси в квалификации к ЧМ-2018 в оставшихся матчах станут также команды Люксембурга (31 августа в гостях), Швеции (3 сентября дома), Голландии (7 октября дома), Франции (10 октября в гостях).

Прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2018 от Европы получат победители 9 отборочных групп по итогам двухкруговых турниров (дома и в гостях). Еще 4 пропуска в стыковых поединках разыграют 8 лучших команд среди занявших вторые места. Стыковые матчи пройдут в ноябре 2017 года.