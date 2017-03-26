Жители Полоцка вышли на улицу 26.03.2017, 15:35

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Автор: Александр Покаташкин

Несколько десятков человек приняли участие в акции в честь Дня Воли.

Об этом сайту Charter97.org сообщил читатель.

На центральной площади города собралось около 30 человек. Вокруг площади были посты ГАИ и патрули милиции, а также люди в штатском, которые снимали все на портативную видеокамеру. Над площадью парил дрон время от времени, был пригнан автозак.

Люди обсуждали свои проблемы: пенсии, зарплаты, беспредел в Минске и других городах (были даже участники вчерашних событий в Минске). Женщина очень эмоционально рассказывала, как ее незаконно уволили с места работы и отняли приемных детей без всякого решения суда и предупреждения: вернулась домой, а там никого. Как она обошла все инстанции, но ее там не услышали, даже в совете министров.

Акция прошла мирно, без задержаний. Не смотря на то, что по пути на площадь милиционеры предупреждали: "сегодня не желательно находиться на площади, за несанкционированный митинг можно получить штраф до 30 базовых".

Все мирно обсудили свои проблемы и разошлись около 14:20

Сharter97.org вел онлайн-трансляцию с акции солидарности с задержанными в Минске.

Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.