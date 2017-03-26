В Бресте в тюрьме находится кормящая мать Полина Шаренда-Панасюк 18 26.03.2017, 15:41

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Полина Шарендо-Панасюк

У нее может пропасть молоко.

Активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк задержали вчера в 12 часов в Бресте, сообщает Charter97.org

Активистку второй день не выпускают из-под ареста, несмотря на ее семейное положение: Полина мать двоих маленьких детей. Один из них находится на грудном вскармливании и из-за условий содержания под арестом у матери может закончиться молоко.

Муж Полины, активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо был задержан вчера на Дне Воли в Минске и также находится под арестом.