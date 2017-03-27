Евродепутат: Неадекватная реакция власти на протесты подрывает отношения Беларуси с ЕС 4 27.03.2017, 13:24

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Богдан Здроевский

Богдан Здроевский призвал белорусские власти немедленно освободить всех задержанных.

Богдан Здроевский, председатель Делегации Европарламента по связям с Беларусью, 27 марта призвал белорусские власти немедленно освободить всех задержанных на прошлой неделе, передает «Свабода».

«Применение силы против тех, кто осуществляет свое право на мирный протест, не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах, и репрессии, которые нарушают право на свободу слова и собраний, противоречат международным обязательствам Беларуси», - заявил Богдан Здроевский в специальном пресс-релизе.

«Я призываю белорусские власти немедленно освободить всех задержанных и напоминаю, что несколько месяцев усилий со стороны Европарламента и Беларуси могут быть подорваны неадекватными реакциями со стороны властей на демонстрации» - добавил евродепутат.

Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.