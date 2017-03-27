МИД Литвы: ЕС может вернуться к санкциям против Лукашенко 4 27.03.2017, 14:35

Линас Линкявичюс

Фото: DELFI

Режим санкций будет восстановлен, если в Беларуси появятся новые политзаключенные.

Глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс не исключает, что страны Запада могут ввести против Беларуси новые санкции, если в стране снова появятся политические заключенные.

Так он прокомментировал в эфире LRT Radijas произошедшее на День Воли в Минске. По словам Линаса Линкявичюса, такие действия властей Беларуси не пойдут им на пользу, передает «Свабода».

«Это на самом деле скажется не только на внутренней политике, где таким образом ситуация не будет стабилизирована, но это отразится и на дальнейших отношениях с Евросоюзом. И, соответственно, на всех других договоренностях, вытекающих из этого и которые на самом деле были бы выгодны Беларуси как стране.

Так что здесь выбор властей Беларуси, а наш долг - принципиально и адекватно реагировать на ситуацию. К сожалению, эта реакция будет резкой и дальше. Если там снова появятся политические заключенные, то, без всяких сомнений, вновь будет возвращение к вопросу санкций», - заявил глава МИД Литвы.

Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.