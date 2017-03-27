Цена на Brent упала до $50,16 за баррель 4 27.03.2017, 18:21

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Нефть ускорила снижение из-за сомнений в продлении пакта ОПЕК+.

Цены на нефть снизились более чем на один процент на вечерних торгах в понедельник из-за сомнений инвесторов в продлении глобального пакта о сокращении добычи, передает Reuters.

К 17.26 по минскому времени фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 1,26 процента до $50,16 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $47,21 за баррель, на 1,58 процента ниже предыдущего закрытия.

Организация крупнейших нефтеэкспортеров ОПЕК и одиннадцать не входящих в картель государств, включая Россию, в декабре 2016 года договорились снизить производство нефти в течение первого полугодия суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки.

С момента вступления в силу глобального нефтяного пакта прошло уже почти три месяца, но избыток предложения на рынке сохраняется, подталкивая к мысли о необходимости продления соглашения.

В воскресенье министры стран ОПЕК и не входящих в картель государств собрались в Кувейте, чтобы обсудить выполнение глобального нефтяного пакта.

Если многие министры ОПЕК высказались за продление соглашения, то министр энергетики России Александр Новак сказал, что сегодня слишком рано говорить об этом.

Среди других факторов, довлеющих над котировками, – рост буровой активности и добычи нефти в США.

Число буровых установок в США выросло за неделю, завершившуюся 24 марта, на 21 единицу до 652, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.