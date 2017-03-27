Солидарность в Пинске 13 27.03.2017, 20:50

Пинчан сильно возмутили задержания на День Воли в Минске.

26 марта на центральную площадь в Пинске вышло несколько десятков человек, передает «Белсат». Людей сильно возмутили задержания на День Воли в Минске. Глава местной милиции предупредил участников акции солидарности с задержанными о том, что они не имеют права находиться на площади.

Но жителей Пинска это не напугало и вскоре появился ОМОН — в автозаке оказались 3 человека.

«Фашисты! Фашистюги!», – кричали вслед ОМОНовцам женщины.

После того, как ОМОН задержал члена Партии БНФ Алеся Романовича, общественных активистов Игоря Соловья и Дмитрия Тарасюка, люди потребовали их освободить или задержать всех.

Участники акции пообещали начальнику Пинского ГОВД, что тогда не разойдутся и будут ночевать на площади. После этого, правоохранители выпустили Алеся Романовича и Игоря Соловья, а Дмитрия Тарасюка оставили в автозаке, так как у него не было при себе никаких документов.