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Фантастическое видео Дня Воли в Минске

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  • 28.03.2017, 18:45
  • 15,331

Читатель Charter97.org снял мини-фильм о Дне Воли и других акциях протеста в Беларуси.




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