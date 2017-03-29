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Минчанин вез через границу $50 тысяч в коробке из-под конфет

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  • 29.03.2017, 17:37
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57-летний белорус ехал из Украины.

Крупную денежную контрабанду обнаружили пограничники Гомельской таможни у 57-летнего минчанина, который ехал из Украины на автомобиле марки «HondaCR-V».

Для пересечения границы мужчина выбрал «зеленый» коридор, подтвердив, что у него нет товаров, которые нужно обязательно письменно декларировать, сообщает пресс-служба таможни.

Но при таможенном контроле среди его личных вещей были обнаружены 50 тысяч долларов США. Они хранились в коробке из-под конфет. Эта сумма в пять раз превышала разрешенную для незадекларированного перемещения через границу. Объяснить источник происхождения этих денег и причину их недекларирования мужчина не смог, отмечают таможенники.

Фото: customs.gov.by

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