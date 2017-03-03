Экс-начальника Барановичской ГАИ приговорили к семи годам колонии 22 3.03.2017, 17:24

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Андрей Волковыцкий

Фото: Александр КОРОБ/intex-press.by

После освобождения Андрей Волковыцкий еще пять лет не сможет занимать должности на госслужбе.

Суд Ляховичского района признал бывшего руководителя Барановичской госавтоинспекции Андрея Волковыцкого виновным по части 4 статьи 317 УК РБ и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Он пять лет не можем занимать должности на госслужбе, сообщает intex-press.by.

Также суд постановил взыскать с Волковыцкого 35 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшего и 900 рублей за услуги адвоката.

Арестованный автомобиль будет продан, а средства от него будут переданы родителям погибшей в счет погашения ущерба.

Родители погибшей согласились с приговором. «Мы удовлетворены», – сказали они.

Напомним, Андрей Волковыцкий 26 ноября 2016 года стал виновником смертельного ДТП в Ляховичском районе. Исполняющий обязанности начальника ОГАИ Барановичского ГОВД был пьян, его скорость была около 100 километров в час. 36-летняя жительница Слуцка погибла на месте.

Суд над и.о. Барановичской ГАИ начался 28 февраля в районном суде г. Ляховичи. В первый день судебного заседания суд допросил Андрея Волковыцкого, отца погибшей Игоря Занько, который выступил как потерпевшая сторона, а также свидетелей ДТП.

Родственники погибшей попросили взыскать с Волковыцкого за моральный вред 94 тысячи рублей и еще 900 рублей за услуги адвоката.

Прокурор попросил признать Волковыцкого виновным по части 4 статьи 317 и назначить наказание в виде 5 лет исправительной колонии в условиях поселения с выплатой компенсации пострадавшему.