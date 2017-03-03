Россия объявила войну товарам из Беларуси на законодательном уровне 23 3.03.2017, 20:04

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Фото: Deutsche Welle

В Госдуму РФ внесен законопроект о замаскированной «санкционке».

В Госдуму внесен законопроект о запрете оборота в России ряда товаров, поступающих из стран Евразийского экономического союза, пишет «Московский комсомолец».

Этот документ должен решить две проблемы. Во-первых, предотвратить реэкспорт санкционных товаров, транзитом поступающих через ЕАЭС из государств, в отношении которых Россия ввела санкции. Во-вторых, не допустить, чтобы эта организация превратилась в площадку, позволяющую экономить на таможенной пошлине. Как полагают эксперты, внедрение такого закона логично. Но для того, чтобы он заработал, потребуется подписание Таможенного кодекса. А это пока вызывает сомнения.

Авторы законопроекта считают, что его введение позволит повысить контроль над оборотом запрещенных в России товаров. По мнению профессора кафедры внешнеполитической деятельности РАНХиГС Александра Михайленко, очевидно, что речь идет о так называемой «санкционке» — продукции, произведенной в европейских странах, на импорт которой Россия наложила вето, и товарах из стран (того же Китая), которые идут на наш рынок по заниженным таможенным пошлинам.

Обе составляющие давно являются головной болью чиновников. Как отмечал осенью прошлого года замгенпрокурора России Владимир Малиновский, в 2015 году Беларусь ввезла в нашу страну в пять раз больше яблок, чем вырастила. Российские ведомства стали подозревать, что под видом белорусской продукции в нашу страну ввозятся европейские товары из антисанкционного списка.

Тому способствовала нынешняя система Таможенного союза. Она предусматривает, что если товар был растаможен в Беларуси, то на российский рынок он поступает с сертификатом именно этой страны, которому в теории можно доверять. Gосле проверок выяснилось, что многие сертификаты были выданы незаконно или с явными нарушениями. По данным ФТС, в 2014–2016 годы в России был предотвращен ввоз 1300 товарных партий санкционной и иной запрещенной к ввозу продукции.

Другой проблемный фронт ЕАЭС — возможность экспортерам экономить на таможенных пошлинах. Например, после вступления Казахстана в ВТО средняя ставка таможенного тарифа для этой страны сократилась до 6,5%, тогда как в Евразийском союзе она составляет 10,4%. По словам главного экономиста Евразийского банка развития Ярослава Лисоволика, этим воспользовались поставщики, рассчитывающие улучшить позиции на рынке. Так, в 2016 году экспорт китайских товаров в Казахстан составил $1,27 млрд, а в Россию поступило в качестве реэкспорта товаров на треть этой суммы — на $420 млн.

По мнению Ярослава Лисоволика, принятие закона о запрете оборота в России ряда товаров из ЕАЭС — первый шаг по устранению перечисленных недостатков. «Нужно провести комплексную работу по взаимодействию с российскими партнерами из ЕАЭС. В том числе принять Таможенный кодекс», — отмечает эксперт.

Однако по этому вопросу существует несколько разногласий. Не все участники ЕАЭС готовы поддержать это решение. «Наибольшая критика в адрес Таможенного кодекса звучит со стороны Беларуси. Эта страна хочет получить от России преференции, которые мы готовы предоставить тому же Китаю. Но товарооборот между Россией и Китаем в разы выше, чем с ЕАЭС. Прежде всего необходимо унифицировать таможенное законодательство и только потом принимать единый Таможенный кодекс. Иначе он рискует остаться неработающим. И никакие законы, позволяющие зарывать в землю «белорусский» пармезан, этого не предотвратят», — отмечает замдиректора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова.