Работы в Кревском замке велись без надзора археологов 6 30.03.2017, 10:14

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Фото: tut.by

Архитектурный памятник в Крево разрушали тяжелой техникой.

В середине марта в соцсетях появились фотографии Кревского замка, на которых можно увидеть развороченную почву. Авторы снимков писали, что на территории исторического памятника работают бульдозеры. За комментариями журналисты газеты «Звязда» обратились к специалистам, пишет tut.by.

Научный руководитель проекта восстановления замка Владимир Синявский говорит, что тяжелая техника использовалась для подготовки Кревского замка к археологическим раскопкам.

— Мы использовали бульдозеры, чтобы поднять тяжелые камни, упавшие со стены. Это нужно было для того, чтобы подъехала буровая вышка и сделала скважины, необходимые для исследований. Все работы мы проводили на поверхности, культурный слой не был нарушен, — заявляет он.

Заместитель директора Института истории НАН Беларуси Вадим Лакиза подчеркивает, что работы на объекте велись без обязательного в таких случаях археологического надзора Института истории. Поэтому институт уже направил письма в Белреставрацию, а также в Министерство культуры и Гродненский облисполком. Научным «куратором» Крево выступает историк Олег Дернович, но к нему никто не обращался. Работы на территории замка, полагает Лакиза, можно было провести без бульдозера.

Кстати, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома Александр Версоцкий рассказал, что Фонд президента решил выделить на восстановление Кревского замка более 100 тысяч рублей.

Фото: Vladimir Tsvirko/Facebook

— Восстановление планируем начать с Княжеской башни, затем будут проводиться другие работы … В общем же этот объект мы не оставим без внимания. В прошлом году установили ограждение, чтобы не было свободного доступа: это опасно для жизни — из-за камней, которые могут отвалиться. На окружающей территории поддерживаем надлежащее санитарное состояние. Но на деньги, которые рассчитываем получить в ближайшее время, проведем работы, которые будут более заметными, - рассказал Александр.

Некоторые историки говорят, что полностью восстановить Кревский замок невозможно.

— Кревский замок полностью восстановлен быть не может, так как нет никаких сведений о его историческом облике, — отмечает археолог архитектуры Игорь Чернявский. — Поэтому подготовлен проект консервации стен с возможной, при наличии средств, реконструкцией Княжеской (северной) башни — это позволяет сделать ее изображения на снимках начала прошлого века и материалы натурных исследований.

Удачно поданные руины с соответствующим обустройством территории могут быть очень привлекательными для туристов.