Зинаида Бондаренко: На Дне Воли народ увидел трухлявость системы 30.03.2017, 13:59

После 25 марта у людей появилось чувство гордости и желание продолжать борьбу.

Об этом народная артистка Беларуси, активистка ОГП Зинаида Бондаренко заявила в интервью «Радыё Рацыя»:

- Раньше я предполагала, что власть после опыта 2010 года больше не пойдет на жесткие репрессии. Но ошиблась. И своими сегодняшними действиями она еще больше толкает Беларусь в объятия России, которой, к слову, сейчас не до нас. Там, как мы видели, также начинаются протестные акции.

- На ваш взгляд, продолжатся ли в Беларуси протесты после того, как начались репрессии? И какой цели собиралась достичь власть, когда пошла на жесткий сценарий?

- Режим решил продемонстрировать техническую мощь своих силовиков. Чтобы все увидели это. Жаль людей, которых покалечили, девушек, которых хватали... Нельзя было смотреть без слез на то, что происходило 25 марта. И стыдно за милицию, которая так брутально действовала. Однако, думаю, своими действиями власти не запугали белорусов. На самом деле люди увидели трухлявость системы, которая решила бороться с пенсионерами и женщинами с помощью дубинок. У белорусов после Дня Воли появились чувство гордости, самосознания, достоинства и желание что-то сделать, чтобы людьми зваться.