Власти боятся стихийных митингов при освобождении активистов 2 30.03.2017, 15:55

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Сергей Веремеенко после освобождения

Активистов похищают из ИВС после отбывания «суток».

После отбытия ареста за участие в акциях протеста незаконно осужденных активистов похищают из ИВС, чтобы их не смогли встретить журналисты, друзья и близкие, сообщает сайт spring96.org.

Активистку экологического товарищества «Зеленая сеть» Марию Дубину, которая отбывала наказание в виде ареста в изоляторе Жодинской тюрьмы №8, освободили из-под ареста раньше срока, чтобы ее не смогли встретить друзья и родные.

Правозащитник Алесь Лапицкий сообщает, что в 16-00 Марина Дубина находилась далеко от Жодино, на станции «Красный Флаг» (деревня Плиса или поселок «Октябрьский») и без связи.

- Ее выпустили раньше почти на 1,5 часа и увезли из Жодино не на ближайшую железнодорожную станцию или вокзал, а к самым Смолевичи! Члены и коллеги Марины Дубиной, юристы и адвокаты, уже примерно в 16-20 подъехали туда за ней на машине, - говорит правозащитник.

Получается, что официально поданная Жодинским ГОВД информация о времени и месте освобождения Марины Дубиной была ложной.

Также 29 марта члены и близкие гродненского активиста БХД Сергея Веремеенко, пришли из ИВС встречать родные, друзья и соратники, столкнулись практически с фактом похищения человека.

Как сообщает «Гродненская Весна», активист должен был выйти в 16 часов. Но в надлежащее время он не появился. На вопросы, где он, милиционеры отвечали с неохотой и говорили, что раз должен выйти, то выйдет.

Вдруг кто-то заметил, как из второго входа выехала машина и в ней находился Сергей Веремеенко. Тот открывал окно и кричал присутствующим, которые вскочили в свои машины и бросились в погоню.

Сергея высадили из машины через несколько километров. Как рассказал сам активист, он открыл было дверь машины и пытался выпрыгнуть, так как не знал куда его везут. Его удержали за одежду. И по его мнению, чтобы этого похищения не заметили друзья и журналист, и не организовали погоню, его могли бы завести совсем в другое место, чем то, где высадили.

Веремеенко поблагодарил всех присутствующих, выступил перед журналистами и правозащитниками и выразил убеждение, что запугать репрессиями белорусов уже не удастся.

Заявление о похищении человека, лишение его свободы, повреждение одежды и телесные повреждения подано гродненском активистам БХД Сергеем Веремеенко в РОВД. Свидетелями происшествия подписались более 10 человек.

Подобный случай произошел вчера и Бресте. 29 марта в 11 часов брестская активистка Наталья Попкова должна была выйти на свободу из ИВС Ленинского РУВД Бреста. Однако на выходе четыре милиционеры тайком посадили ее в автомобиль.

Люди, которые пришли встречать Наталью, услышали ее крики и подбежали к участковому майору Щеперко, который был возле машины. Тот сообщил, что женщину везут на психиатрическую экспертизу.

После прохождения экспертизы Наталью отпустили домой. Но ей выписали новую повестку в милицию на 31 марта этого года за участие в акции протеста 17 февраля.