Гомельский активист: Люди требуют перемен 4 30.03.2017, 17:51

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Владимир Кацора

Фото: «Радыё Свабода»

Власти должны считаться с требованиями белорусов.

Гомельский оппозиционер Владимир Кацора рассказал «Свабодзе», как пережил 12 суток административного ареста за организацию «Марша нетунеядцев» в Гомеле 16 февраля.

«В моем пятиместном «номере», где я был один, было очень холодно, как в окопе. Натягивал на себя все, что успел захватить, две рубашки, двое носков. Куртку даже не снимал. Это как пытка холодом. «Сцену» в изоляторе заменили кроватями, но температурный режим и близко не сохраняется. Какая-то Сибирь, ей-Богу», - рассказал акивист.

Из-за дороговизны обслуживания Кацора отказался от питания, которым обеспечивало учреждение:

«Я написал заявление, что отказываюсь от казенной пищи, потому что как «политический тунеядец» не имею возможности оплатить расходы на государственные продукты. Питался только тем, что передали родственники. Но через несколько дней администрация изолятора почему-то запретила передачи. Дней шесть был полуголодный. Приходилось пить воду из крана, которую назвать качественной не приходится даже с натяжкой».

12 суток - время достаточно длительное. Чем еще занимался, кроме борьбы с холодом? Владимир Кацора говорит, что сначала пытался анализировать действия властей, но вскоре пришел к простому выводу: режим Лукашенко не может действовать иначе. Схема элементарно проста: схватить, убить, посадить.

«Что касается участия оппозиционных структур в массовых акциях протеста, то мы намерены после освобождения всех сидельцев провести специальное собрание, чтобы все оценить, взвесить. Я уже составил программу действий оппозиции на ближайшую перспективу. Люди требуют перемен, работы, достойных зарплат. Нельзя не учитывать их настроение и надежды», - подытожил гомельский активист Владимир Кацора.