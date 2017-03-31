Илон Маск впервые в истории запустил и посадил уже летавшую ракету 19 31.03.2017, 8:32

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Компания SpaceX осуществила запуск Falcon 9, первая ступень которой уже отправлялась в космос.

Тяжелая ракета-носитель с телекоммуникационным многоцелевым спутником SES-10 стартовала с мыса Канаверал (штат Флорида) в четверг, 30 марта, передает lenta.ru.

Ракета стартовала в 18:27 (01:27 31 марта по минскому времени), передает Reuters. Спустя девять минут первая ступень успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане.

Основатель SpaceX Илон Маск назвал успешный запуск Falcon 9 с использованной ступенью «революцией в космических полетах». «Это означает, что можно повторно использовать первую ступень ускорителя, самую дорогую часть ракеты-носителя», — сказал он.

Прошлый запуск Falcon 9 и ее успешная посадка на морскую платформу состоялись в апреле 2016 года. При этом ее повторный пуск был запланирован на май или июнь 2016 года.

SpaceX планирует в 2017 году произвести 27 коммерческих и гражданских пусков, а также тестовые старты сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy и корабля Dragon V2.