Нападающий «Немана» о победном матче: Вся команда сыграла здорово 31.03.2017, 11:04

Михаил Стефанович

Михаил Стефанович рассказал о победе над хоккейной «Юностью».

Нападающий «Немана» Михаил Стефанович после заключительного матча финальной серии экстралиги против столичной «Юности» (6:2) признался, что пока не осознает случившегося, пишет «Прессбол»:

- Это непередаваемые эмоции, мы без поражений прошли весь плей-офф. Как удалось оформить хет-трик? Давно не забивал, должно же было когда-то прорвать, да и вся команда сыграла здорово.

Все игры с «Юностью» были напряженными, мы где-то забросили, а они нет. В четверг трудным был первый период, мы пропустили гол в раздевалку. Первыми с победой поздравили родители, теперь мы с отцом оба чемпионы в составе «Немана».