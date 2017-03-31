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Нападающий «Немана» о победном матче: Вся команда сыграла здорово

  • 31.03.2017, 11:04
Михаил Стефанович

Михаил Стефанович рассказал о победе над хоккейной «Юностью».

Нападающий «Немана» Михаил Стефанович после заключительного матча финальной серии экстралиги против столичной «Юности»  (6:2) признался, что пока не осознает случившегося, пишет «Прессбол»:

- Это непередаваемые эмоции, мы без поражений прошли весь плей-офф. Как удалось оформить хет-трик? Давно не забивал, должно же было когда-то прорвать, да и вся команда сыграла здорово. 

Все игры с «Юностью» были напряженными, мы где-то забросили, а они нет. В четверг трудным был первый период, мы пропустили гол в раздевалку. Первыми с победой поздравили родители, теперь мы с отцом оба чемпионы в составе «Немана».


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