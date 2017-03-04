Борис Майоров: Белорусский хоккей в кризисном состоянии пребывает уже давным-давно 4 4.03.2017, 10:57

Борис Майоров

Фото: khl.ru

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров раскритиковал игру минского «Динамо» в плей-офф.

«Я не думал, что «Динамо» одолеет «Локомотив», но белорусские болельщики, конечно, в плей-офф ждали большего. Тем более, что и «Локомотив» ничего особенного в первом раунде не показал. И особенно мне как раз не понравилось поведение главного тренера минчан на лавке. Как-то он безучастно наблюдал за тем, что происходило на площадке. Не жил игрой вместе с командой, просто стоял рядом с игроками с отрешенным лицом.

Возможно, Вудкрофт преображался в раздевалке… Но хоккей, волейбол и баскетбол – это три вида спорта, где тренер прямо во время игры может очень серьезно на команду повлиять. Ни в одном другом виде такого нет. А по выражению лица канадца даже было не разобрать – доволен он или нет.

Я бы не сказал, что у белорусского хоккея именно в этом сезоне наступил кризис. Да, их сборная не сумела отобраться на Олимпиаду, а клуб в КХЛ ничего не показал. Но ведь они в этом кризисном состоянии пребывают уже давным-давно.

На мой взгляд, главная их ошибка как раз в том, что они в КХЛ гонятся за результатом. И в угоду ему приглашают в команду большое количество легионеров. А это в свою очередь не позволяет готовить своих игроков для сборной на базе минского «Динамо».

Получается разноголосица! Одно вредит другому. Ведь и на клубном уровне минчане вместе со всеми своими варягами дальше первого раунда плей-офф не проходят», – сказал Борис Майоров в интервью «Советскому спорту».