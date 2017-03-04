Пять лет назад Путин обманул всех 1 Григорий Явлинский, «Эхо Москвы»

4.03.2017, 20:40

Григорий Явлинский

Фото: shuum.ru

Сегодня исполняется ровно пять лет со дня последних президентских выборов в России.

Путин занимает президентский пост уже третий срок и собирается идти на четвертый.

Тогда, в начале 2012 года, была мощная протестная волна «за все хорошее против всего плохого». Возмущенных людей так называемые «лидеры общественного мнения» убеждали: чтобы добиться перемен, достаточно просто взяться за руки и делать политику без политиков.

Тут как раз Путин и подсунул растревоженным избирателям миллиардера Прохорова в качестве кандидата в президенты. И хотя срок подачи документов к тому времени уже истек, его немедленно зарегистрировали.

У путинского назначенца, естественно, не возникло никаких проблем ни со сбором подписей, ни с регистрацией, ни с ведением кампании… Таким образом этот странный человек, получивший свое состояние на мошеннических залоговых аукционах 1990-х, набрал 8% от числа голосовавших, 5 миллионов 722 тысячи голосов по официальным данным, 20% избирателей в Москве. И это много. Такое число избирателей, если на него может опереться политик, становится немалой силой и может оказывать влияние. Но следующие пять лет показали, что выбор этих людей был ошибкой. Будучи случайным человеком в политике, Прохоров исчез с политической сцены так же стремительно, как и появился. Голоса, отданные за него, растаяли. Позицию пяти миллионов избирателей стало очень трудно отстаивать.

Так, выдвинув своего ставленника, Путин легко и технично обманул всех.

Никак не связанный с протестным движением, миллиардер отдал протест на откуп тем, кто довел мирные выступления людей до столкновений с полицией с реальными масштабными репрессиями. Громко анонсированное создание партии «либеральной надежды» («Гражданская платформа») закончилось появлением реакционной структуры, обслуживающей сегодня Путина и его войну в Украине.

Сегодня, за год до следующих президентских выборов, проблема лжи и имитации в политике стала глобальной. В таких условиях искусственно создать фальшивую альтернативу стало еще проще. Власти уже начали напряженную работу над новым проектом тотального манипулирования на выборах в марте 2018-го. Скоро увидим, что на этот раз в Кремле придумают для безусловного сохранения себя у власти. Не удивлюсь, если вскоре появится какой-то новый прохоров.

Так не дайте себя обмануть. Как говорится, следите за руками. Пора.

И пора делать свой выбор. Вашему кандидату поддержка нужна уже сейчас.

Григорий Явлинский, «Эхо Москвы»