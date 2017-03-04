Австрийский лыжник побил рекорд, в шестой раз выиграв Кубок мира 4.03.2017, 20:45

Фото: EPA

Марсель Хиршер стал первым мужчиной, завоевавшим шесть Кубков мира в лыжном спорте.

Шестой "Хрустальный глобус" ему принесла победа на гигантском слаломе в гонке на словенской Краньска-Горе, передает русская служба BBC.

Предыдущий рекорд - пять Кубков мира - 28-летний австриец делил с люксембуржцем Марком Жирарделли, выступавшим в 1980-90-е.

Второе место в субботней гонке в Словении занял норвежец Лейф Кристиан Хауген, третьим же стал шведский спортсмен Маттс Ольссон.

Согласно правилам Международной федерации лыжного спорта, титул достается спортсмену, получившему наибольшее суммарное число очков во всех дисциплинах.

В настоящее время у австрийца 1375 очков, что является колоссальным отрывом от второго места: его занимает норвежец Хьетил Янсруд (871 очко). Другой норвежский лыжник, Хенрик Кристофферсен, занимает третью строчку таблицы (867 очков).

Впервые на соревнованиях Кубка мира Хиршер появился в марте 2007 года в возрасте 18 лет.

Уроженец Зальцбурга выступал на двух зимних Олимпиадах: в Ванкувере в 2010 году он занял 4-е место в гигантском слаломе и 5-е - в соревнованиях по слалому.

Спустя четыре года в Сочи австриец получил серебряную медаль в слаломе.

В женском лыжном спорте единственной шестикратной обладательницей Кубка мира является соотечественница Хиршера Аннемари Мозер-Прель.