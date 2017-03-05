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16-летний парень из Бреста: Государство должно быть для народа, а не для чиновников

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  • 5.03.2017, 22:57
ФОТО: brestcity.com

Парень из Бреста на акции протеста заявил, что не хочет жить в стране с такими налогами.

«Я хотел бы обратиться к людям, которые попали под действие декрета о «тунеядцах»: нужно выйти и сказать власти, что мы недовольны. Не надо молчать дома у телевизора. Выйдите и скажите это власти! Выйдете вместе с народом!

Власти обязаны нас услышать, потому что государство должно быть для народа, а не для чиновников. Чиновники просто вешают лапшу на уши. Не нужно их слушать», - сказал парень.

Charter97.org вел онлайн-трансляцию с Марша в Бресте.


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