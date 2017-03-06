Духовник Лукашенко: В Куропатах нужно построить музей достижений СССР 139 6.03.2017, 12:21

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Федор Повный

Фото: ctv.by

Протоиерей Федор Повный уверен, что не все было плохо в Советском Союзе.

Урочище Куропаты, где похоронены жертвы сталинских репрессий, должно быть хорошо оформлено — архитектурно и ландшафтно. Такое мнение высказал протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода столицы, в интервью телеканалу СТВ, сообщает euroradio.fm.

Он предложил "определить на государственном и общественном уровне статус этой территории. К слову, тогда прекратится ее использование в своих целях различными и часто настроенными против власти объединениями и группами. То есть спекуляция на этом месте, так можно сказать". По мнению Федора Повного, когда определится концепция будущего мемориального комплекса или памятника, тогда он обретет свой истинный смысл.

Вместе с тем священник заявил, что тема политических репрессий очень тонкая, так как в советское время было много и достижений. "И говоря об отрицательных моментах, даже о такой страшной правде, мы всегда должны видеть этот фон. И это не оправдание убийств, но это два параллельных процесса, которые исторически уже неделимы. Следовательно, возводя памятный комплекс жертвам репрессий, нам нужно иметь музей достижений советской эпохи. Только тогда возможна цельность восприятия и объективность", — полагает Федор Повный.

Как сообщалось ранее, в Куропатах почти две недели стоит лагерь защитников мемориала. Они протестуют против строительства бизнес-центра в бывшей охранной зоне Куропат. Фирма-застройщик заявила, что в связи с протестами останавливает строительство и пообещала помочь упорядочить мемориал.