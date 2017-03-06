Крысиное хитроумие Путина 19 6.03.2017, 12:44

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Фото: Reuters

Как хулиган из трущоб стал президентом РФ.

Таблоид Daily Mirror (перевод - rus.delfi.ee) на первой полосе рекламирует с пометкой «эксклюзив» статью своего корреспондента про трудное детство Владимира Путина. Статья называется «Уличный хулиган: как бандит из трущоб стал президентом России».

Корреспондент издания съездил в Петербург, нашел коммуналку, в которой жила семья Путиных и пообщался с теми, кто его знал в те годы.

«В этих подворотнях он научился тому, как выживать, — цитирует газета «бывшего друга» Путина. — Это была жестокая и подлая школа — выживал сильнейший. Это дало ему силы поверить в то, что все возможно».

Все более сгущая краски, корреспондент Daily Mirror пишет о том, как Путину приходилось драться со шпаной. Да и сам он был такой же шпаной, замечает он. А в коммунальной квартире, помимо людей, было еще много крыс. И в обязанности Володи, продолжает газета, входило убийство этих крыс.

Однажды его укусила крыса. И это стало ему уроком на всю жизнь. Бывший друг Путина улыбнулся и сказал: «Я не раз слышал потом, как он говорил: никогда не загоняй крысу в угол».

Путин, судя по всему, никогда не возвращался в то место, где в настоящей бедности прошло его детство, пишет Daily Mirror.

Теперь он считается одним из богатейших и влиятельнейших людей в мире, продолжает газета. А в подростковом возрасте Володя Путин был членом дворовой банды, но после того как главаря банды посадили, будущий президент взялся за ум и стал заниматься спортом — сначала боксом, потом дзюдо.

А в 40 лет после работы в резидентуре КГБ в Германии и после падения Берлинской стены Путин думал, что его карьера закончена, и даже собирался стать таксистом.

Но вскоре он подружился с высокопоставленными политиками и стал подниматься по служебной лестнице. «Используя свое крысиное хитроумие, через 10 лет этот человек стал президентом России», — подытоживает свой рассказ Daily Mirror.