Бобруйские католики требуют от властей вернуть им костел 2 6.03.2017, 19:44

Неоготическая святыня 1906 года постройки до сих пор не принадлежит полностью местному приходу.

Верующие начали сбор подписей за восстановление исторического вида костела, передает «Белсат».

«Костел в таком виде — позор для города»

Бобруйский костел Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии — пожалуй единственный в стране, который и спустя почти 30 лет после атеизма не принадлежит католикам. В 1968 году, на волне борьбы с верой, коммунисты снесли высокую башню костела, и «спрятали» ее за большим пятиэтажным зданием, которое пристроили вместо башни. В таком состоянии костел и сегодня.

В пристроенном здании располагались различные организации. Сейчас там — открытое акционерное общество «Бобруйскстройкомплекс». Кроме того, до недавнего времени помещения арендовали различные частные фирмы. Сейчас большая часть здания пустует из-за тяжелого экономического положения строительного предприятия.

С начала февраля бобруйские католики собирают подписи за восстановление исторического вида костела. Как рассказала инициатор акции Наталья Волох, к деятельности ее подтолкнул статус культурной столицы, который в этом году присвоили Бобруйску.

«Бобруйск якобы культурная столица, а что мы можем показать? Какой культурой гордиться? Изуродованным красивым костелом, которого до сих пор не видно за зданием, которое к нему достроили коммунисты? — задается вопросами Наталья. — Я надеюсь, что именно этот статус культурной столицы поможет нам сдвинуть дело с мертвой точки».

Своим мнением делится и актриса Могилевского областного драматического театра им.В.Дунина-Марцинкевича и прихожанка бобруйского прихода Алла Грахова:

«Это стыд, что наш храм в таком виде. Стыд для города, в общем, для белорусов, что более чем за 20 лет не нашлось никого во власти, кто был бы заинтересован возвращением ему нормального вида. Я надеюсь, что мы сможем что-то сделать наконец, но веры мало, так как уже столько лет мы пытаемся, но ничего не получается».

Здание перед костелом опасно для святыни и людей

Ксендз-настоятель прихода Андрей Ярковец рассказал, что за прошлый год здание перед костелом дважды выставлялось на аукцион, но его так никто и не купил.

«Это дает надежду, что вопрос решится для нас позитивно. Ведь эти аукционы очень нас беспокоили, существовала угроза, что новый собственник здания закроет для нас вход в костел», — говорит Андрей Ярковец.

По его словам, соседство со зданием строительного комбината всегда создавало неудобства для прихожан, но в последнее время это стало еще и опасно.

«В этом здании так сделана ливневая канализация, что вся вода с крыши стекает к нам в дворик. Уже столько лет она подтекает под фундамент нашего костела, что это стало создавать угрозу возникновения повреждений для стен столетней святыни», — продолжает настоятель.

Со стен здания сыплется штукатурка, так как его никто не ремонтирует. Это также создает опасность для людей.

К тому же, этой зимой здание не отапливалось. В нем отключили воду, из-за чего не работает туалет, а это — дополнительные неудобства для прихожан, которые едут в единственный в городе храм в том числе из отдаленных микрорайонов и деревень Бобруйского района.

Переговоры о полной передаче храма прихода ведутся с начала 1990-х годов, когда был восстановлен приход. Но всегда находятся препятствия для решения вопроса. Как одну из основных власти всегда называли трудность с переселением предприятия, расположенного в здании — ОАО «Бобруйскстройкомплекс». Но уже второй год организация находится на грани банкротства. Именно из-за критического финансового состояния в этом году и были отключены отопление и вода в здании.

Как рассказала председатель профсоюзного комитета ОАО «Бобруйскстройкомплекс» Любовь Сагитова, вопрос с признанием предприятия банкротом почти решен. Под угрозой остаться без работы сейчас находятся более 300 работников.

Такая невеселая ситуация на предприятии в то же время придает надежды бобруйским католикам, что их святыня наконец приобретет нормальный вид. Ксендз Андрей подчеркивает, что восстановить башню и колокольню приход готов своими средствами. Но снести здание бобруйским католикам не под силу — это должен сделать город.

Сбор подписей за возвращение бобруйскому костелу исторического вида продлится весь март. Потом подписи будут переданы городским властям.