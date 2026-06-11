Появились новые данные о белорусах в Литве 11.06.2026, 9:57

Белорусская диаспора остается второй по численности.

В Литве вновь уменьшилось количество официально проживающих в стране белорусов. Об этом свидетельствуют данные местного Департамента миграции.

К 1 июня 2026 года граждан Беларуси с ВНЖ Литвы стало меньше на 1360 человек по сравнению с 1 января. Теперь в стране проживают 48 926 наших сограждан.

При этом белорусская диаспора остается второй по численности в Литве. На первом месте — украинцы (более 78 тысяч), на третьем — русские (свыше 13 тысяч).

Отметим, на начало 2020 года в Литве жили 17 769 белорусов. На пике миграции, в 2024 году, в этой стране оказались более 62 тысяч наших сограждан. Позже Литва начала активно признавать белорусов угрозой нацбезопасности — например, из-за службы в армии или работы в госструктурах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com