Появились новые данные о белорусах в Литве
- 11.06.2026, 9:57
Белорусская диаспора остается второй по численности.
В Литве вновь уменьшилось количество официально проживающих в стране белорусов. Об этом свидетельствуют данные местного Департамента миграции.
К 1 июня 2026 года граждан Беларуси с ВНЖ Литвы стало меньше на 1360 человек по сравнению с 1 января. Теперь в стране проживают 48 926 наших сограждан.
При этом белорусская диаспора остается второй по численности в Литве. На первом месте — украинцы (более 78 тысяч), на третьем — русские (свыше 13 тысяч).
Отметим, на начало 2020 года в Литве жили 17 769 белорусов. На пике миграции, в 2024 году, в этой стране оказались более 62 тысяч наших сограждан. Позже Литва начала активно признавать белорусов угрозой нацбезопасности — например, из-за службы в армии или работы в госструктурах.