«Какие красавцы работают на кассах города» 11.06.2026, 9:50

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Минчанин пожаловался на ситуацию в парке Горького — ему ответили.

Минчанин рассказал в Threads, что кассирша в Центральном детском парке имени Максима Горького якобы отказалась продать девочке льготный билет на аттракцион. В «Минскзеленстрое» прокомментировали его рассказ, сообщает агентство «Минск-Новости».

По словам автора поста, инцидент произошел 3 июня.

«Сегодня в Минске в парке аттракционов им. Горького девочке из многодетной семьи отказали в продаже льготных билетов, сославшись, что «ты украла удостоверение», хотя свидетельство о рождении было тоже при ней. Паспорта еще нет, ей 12 лет. Какие красавцы работают на кассах города. Я в шоке», — написал мужчина.

Пост набрал более 40 тысяч просмотров и почти 200 комментариев. Многие пользователи выразили сочувствие девочке и посчитали, что кассира следует привлечь к ответственности.

В администрации парка сообщили, что пытались связаться с автором поста, чтобы уточнить обстоятельства произошедшего, однако ответа не получили. На уточняющие вопросы в комментариях мужчина также не ответил. В свою очередь, сами кассиры отрицают наличие такого случая.

В «Минскзеленстрое» рассказали, что льготы на услуги аттракционов, находящихся на балансе предприятия, предусмотрены положением о скидках от 24 апреля 2026 года.

Правом на скидку могут воспользоваться граждане Беларуси, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в стране, имеющие статус многодетной семьи. Для получения льготы необходимо предъявить оригинал удостоверения многодетной семьи, а также документы, удостоверяющие личность родителей, опекунов или попечителей, сопровождающих детей.

«Скидки на услуги парковых аттракционов, находящихся на балансе «Минскзеленстроя», предоставляются при реализации билетов в кассах парков с аттракционами. Льготы предусмотрены для детей до 18 лет и родителей, опекунов или попечителей, сопровождающих несовершеннолетних», — пояснили в организации.

Жалоб или официальных обращений по поводу предполагаемого инцидента в «Минскзеленстрой» и администрацию парка не поступало.

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