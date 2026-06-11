«Какие красавцы работают на кассах города»
- 11.06.2026, 9:50
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Минчанин пожаловался на ситуацию в парке Горького — ему ответили.
Минчанин рассказал в Threads, что кассирша в Центральном детском парке имени Максима Горького якобы отказалась продать девочке льготный билет на аттракцион. В «Минскзеленстрое» прокомментировали его рассказ, сообщает агентство «Минск-Новости».
По словам автора поста, инцидент произошел 3 июня.
«Сегодня в Минске в парке аттракционов им. Горького девочке из многодетной семьи отказали в продаже льготных билетов, сославшись, что «ты украла удостоверение», хотя свидетельство о рождении было тоже при ней. Паспорта еще нет, ей 12 лет. Какие красавцы работают на кассах города. Я в шоке», — написал мужчина.
Пост набрал более 40 тысяч просмотров и почти 200 комментариев. Многие пользователи выразили сочувствие девочке и посчитали, что кассира следует привлечь к ответственности.
В администрации парка сообщили, что пытались связаться с автором поста, чтобы уточнить обстоятельства произошедшего, однако ответа не получили. На уточняющие вопросы в комментариях мужчина также не ответил. В свою очередь, сами кассиры отрицают наличие такого случая.
В «Минскзеленстрое» рассказали, что льготы на услуги аттракционов, находящихся на балансе предприятия, предусмотрены положением о скидках от 24 апреля 2026 года.
Правом на скидку могут воспользоваться граждане Беларуси, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в стране, имеющие статус многодетной семьи. Для получения льготы необходимо предъявить оригинал удостоверения многодетной семьи, а также документы, удостоверяющие личность родителей, опекунов или попечителей, сопровождающих детей.
«Скидки на услуги парковых аттракционов, находящихся на балансе «Минскзеленстроя», предоставляются при реализации билетов в кассах парков с аттракционами. Льготы предусмотрены для детей до 18 лет и родителей, опекунов или попечителей, сопровождающих несовершеннолетних», — пояснили в организации.
Жалоб или официальных обращений по поводу предполагаемого инцидента в «Минскзеленстрой» и администрацию парка не поступало.