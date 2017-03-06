Левая рука не знает, что делает правая 2 6.03.2017, 21:45

В Кричевском районе, являющимся лидером по уровню безработицы, чиновники и госСМИ занимаются примитивной фальсификацией цифр и фактов.

Если не очень сведущий в экономике читатель прочтет в Кричевской районной газете «Кричевская жизнь» за 1 марта этого года «Отчет о работе районного исполнительного комитета по социально-экономическому развитию района в 2016 году («Отчет»), то ему может показаться, что благодаря самоотверженному труду чиновников здесь скоро будет на практике построен коммунизм, пишет «Магілёўскі рэгіён».

Но, увы, – это просто иллюзия. И достигается она примитивной игрой нужных цифр и фактов на бумаге. При этом, как говорят в народе, – «Левая рука не знает, что делает правая». Посудите сами.

«Важным направлением в деятельности райисполкома является обеспечение развития предпринимательского сектора. В течение 2016 года в городе было создано 8 коммерческих организаций, в сфере предпринимательства организовано 335 рабочих мест, или 88% от всех созданных рабочих мест в районе», — написано в разделе Отчета, касающегося работы с предпринимателями.

В этом же Отчете, где речь идет о ситуации на рынке труда, фигурируют совсем иные цифры. «В целом ситуация на рынке труда района в течение года оставалась стабильной и контролируемой, уровень безработицы на 1 января 2017 года составил 1,2% к численности экономически активного населения. Всеми субъектами хозяйствования на созданные рабочие места в отчетном периоде трудоустроено 53 человека», — читаем в газете «Кричевская жизнь». Выходит, создали 335 рабочих мест, а устроили на них 53 человека?!

Еще подозрительнее выше названные цифры выглядят на фоне информации статистического отдела Могилевской области, согласно которого в Кричевском районе по итогам работы за 11 месяцев 2016 года количество занятых в экономике района уменьшилось на 700 человек (с 13,0 тыс. до 12,3 тыс. человек). Мало того, согласно информации сайта tut,by от 03.03.2017 года, Кричевский район по итогам работы за январь 2017 года стал лидером среди районов Беларуси по уровню безработицы —1,6% (202 человека) к экономически активному населению.

Напомним нашим читателям еще пару интересных цифр, которые мы приводили раньше по этому региону. Налоговая инспекция по Кричевскому району направила местным «тунеядцам» более 4000 тысяч «писем счастья». На 1 марта этого года, за отмену Декрета №3 в Кричевском районе подписалось более 1000 человек. И подписка активно продолжается.