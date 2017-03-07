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Леонид Судаленко: Испытываю настоящее чувство гордости за своих земляков

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  • 7.03.2017, 13:20
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Фото: svaboda.org

Гомель достойно подхватил у Минска эстафету массовых протестов.

Об этом в интервью сайту Charter97, рассказал гомельский правозащитник Леонид Судаленко, комментируя Марши рассерженных белорусов, которые после 17 февраля регулярно проходят по всей стране.

- После Минска эстафету протестных акций подхватил мой родной Гомель. Я испытал настоящее чувство гордости за моих земляков. Сам декрет так сильно затронул людей, что не оставил им другого выбора, как выйти на улицы городов.

Было много других социально-экономических проблем: отмена льгот, повышение пенсионного возраста, но не одна из этих проблем так не затронула людей, как этот декрет.

Я за 20 лет своей правозощитной практики не слышал в адрес властей столько негатива, сколько я выслушал за последние 2 месяца от людей которые приходили ко мне в офис. А за это время я проконсультировал более 5000 человек.

Моя практика показала, что правовые методы на практике не эффективны.

В преддверии акции я хочу сказать: люди не бойтесь, за свои права нужно бороться, не признавайте свои поражения.


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