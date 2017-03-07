Николай Статкевич о «фильме» БТ: «Испуганная собака громко лает» 22 7.03.2017, 19:26

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Николай Статкевич

Режим в панике, и мы можем заставить его уступить народу.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич кратко прокомментировал для Радио «Свабода» «фильм» телеканала «Беларусь-1», в котором он стал фактически главным героем.

«Мой комментарий: испуганная собака громко лает. Больше я эту чушь комментировать не буду, — ответил Статкевич. — Режим в панике. Власти прогнозируют, что придут многие десятки тысяч на Площадь 25 марта. Даже нарушили свое правило замалчивать обо мне, которое, за исключением 2010 года, выполнялось многие годы. Есть шанс заставить режим уступить народу».

Напомним, БТ вчера показало пропагандистский фильм о Маршах рассерженных белорусов. Организаторами акций протеста в нем названы один из руководителей Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич, лидеры гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, Дмитрий Бондаренко, Евгений Афнагель, Максим Винярский и главный редактор Charter97.org Наталья Радина.