Виктор Рубцов: Нужно протестовать и добиваться полной отмены декрета № 3 9.03.2017, 22:12

Фото: gomelspring.org

Общественный активист из Гомеля уверен, что после заявлений диктатора народный гнев только усиливается.

Общественный активист из Гомеля, сын политэмигранта Юрия Рубцова Виктор прокомментировал «Радыё Свабода» мораторий на «тунеядский» декрет № 3, о чем сегодня заявил Лукашенко.

«Не мораторий нужен, - считает Рубцов, - а полная отмена декрета как антиконституционного документа. Считаю, что сам подписчик испугался народного гнева, признал, что его «тунеядский» декрет - большая глупость. Но это не означает, что нужно прекращать акции протеста. У меня лично не исчезло желание протестовать и добиваться полной отмены декрета. Более того, во время акций протеста звучали требования отмены указа № 222, который загнал предпринимательство в тупик. Индивидуальные предприниматели также пополняют армию безработных. Люди более зрелого возраста высказывались за пересмотр пенсионного законодательства, связанного с повышением возраста выхода на пенсию. Была попытка через государственное телевидение притушить волну протеста, но это вызвало обратную реакцию. Сейчас мораторием на декрет хотят задобрить ситуацию».

По мнению собеседника, декрет «о тунеядцах» всколыхнул целый ряд последних действий властей, направленных на подавление гражданского общества, на унижение человека.

«По большому счету, право на труд - это мое личное конституционное право. Я хочу - пользуюсь им, а хочу - нет. Государство не может заставлять меня работать за копейки. И когда Александр Лукашенко заявляет, что декрет направлен на то, чтобы заставить меня работать, то вслед за этим нашей стране нужно отказываться от всех международных соглашений и признавать, что Беларусь - это та же Северная Корея, а не европейское государство. Тогда я буду понимать, что мне нужно уезжать в другую страну. Так я понимаю ситуацию с «тунеядским» декретом. А успокаивать граждан тем, что в декрет в течение марта будут вносить какие-то коррективы - это заниматься обычным «замыливанием» проблемы».

Рубцов не приемлет и объяснений по поводу того, что, мол, средства, собранные с «тунеядцев», пойдут на нужды детей:

«Хочу спросить: каких детей? У меня двое малолетних детей. И если с меня требуют 360 рублей «тунеядского» сбора, это о моих детях думают? Или если налог требуют с одинокой матери, у которой дочери восемь или десять лет, это о ее дочери думают чиновники? Все это очень уж напоминает призыв бессмертного Остапа Бендера: «Поможем детям».

Напомним, что 17 февраля в Минске прошел многотысячный Марш рассерженных белорусов с требованием отменить декрет о «тунеядцах» и провести новые свободные выборы. Властям был дан месяц на выполнение требований Марша.

После этого 26 февраля масштабные акции протеста прошли во всех областных центрах Беларуси. В Гомеле на улицы также вышло несколько тысяч человек.

5 марта «Марши нетунеядцев» прошли в крупных городах Беларуси. В Бресте на акцию вышло несколько тысяч человек, протестующие перекрыли главный проспект города.

Лидеры Белорусского Национального Конгресса призвали сограждан из Минска и регионов выйти 25 марта на День Воли в центре столицы, а 26 марта – на акции протеста в своих городах.