Шестерых россиян из поезда Москва — Брест выписали из минских больниц 10.04.2017, 12:08

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Фото: ria.ru

В больнице остается белорус, ехавший до Барановичей.

Шестерых россиян из поезда Москва — Брест выписали из минских больниц. Они получили всю необходимую медпомощь. У пяти россиян были преимущественно закрытые черепно-мозговые травмы легкой степени, у одной женщины — закрытый перелом костей голени. На сегодняшний день в больнице остается белорус, ехавший до Барановичей. Но завтра собираются выписать и его, передает «Еврорадио».

Чрезвычайное происшествие случилось вечером в субботу, 8 апреля, на перегоне Фили — Кунцево-1 белорусского направления Московской железной дороги. Там столкнулись пригородная электричка и пассажирский поезд Москва — Брест. Среди причин происшествия на железной дороге называют повреждение тормозов в электричке. Пострадали полсотни человек, среди них и белорусы. Большинство пострадавших после оказания первой медпомощи вернулось на родину. В Минске 9 человек, в том числе 6 россиян, были госпитализированы. Министерство здравоохранения Беларуси накануне сообщало, что двое белорусских граждан остаются в больницах Москвы, их состояние оценивается как стабильное.

Как стало известно, пострадавшим от столкновения поезда Москва — Брест с электричкой обещают выплатить до 35 тысяч долларов.