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Европарламентариев не пустили в Беларусь на площадку АЭС

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  • 11.04.2017, 20:51

Соответствующее решение приняли белорусские должностные лица.

Депутаты Европарламента, которые интересуются строительством АЭС в Островце, не смогли попасть в Беларусь. Соответствующее решение приняли белорусские должностные лица.

Об этом сообщает delfi.lt со слов европарламентария Пятраса Ауштрявичюса.

Литовский политик рассказал, что вместе с ним в Беларусь хотели приехать Альгирдас Савдаргас, Бронис Ропе и немецкий европарламентарий Ребекка Харм.

«Мы хотели побывать в Минске, встретиться с представителями исполнительных властей, задать им вопросы о строительстве Белорусской АЭС, а позднее, после встречи с представителями нескольких неправительственных организаций, побывать на площадке строительства АЭС в Островце», - сказал во вторник BNS Ауштрявичюс.


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