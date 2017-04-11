Европарламентариев не пустили в Беларусь на площадку АЭС

Европарламентариев не пустили в Беларусь на площадку АЭС8
- 11.04.2017, 20:51
Соответствующее решение приняли белорусские должностные лица.
Депутаты Европарламента, которые интересуются строительством АЭС в Островце, не смогли попасть в Беларусь. Соответствующее решение приняли белорусские должностные лица.
Об этом сообщает delfi.lt со слов европарламентария Пятраса Ауштрявичюса.
Литовский политик рассказал, что вместе с ним в Беларусь хотели приехать Альгирдас Савдаргас, Бронис Ропе и немецкий европарламентарий Ребекка Харм.
«Мы хотели побывать в Минске, встретиться с представителями исполнительных властей, задать им вопросы о строительстве Белорусской АЭС, а позднее, после встречи с представителями нескольких неправительственных организаций, побывать на площадке строительства АЭС в Островце», - сказал во вторник BNS Ауштрявичюс.